NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN - Son Dakika
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NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN

26.04.2022 23:59
NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN

SULTANGAZİ Belediyesi tarafından; sohbet, konser ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı 'Ramazan Etkinlikleri' devam ediyor.

SULTANGAZİ Belediyesi tarafından; sohbet, konser ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı 'Ramazan Etkinlikleri' devam ediyor. Bu akşam etkinliklerin konuğu olan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Üzülerek söylüyorum; yanlış yolda olan Kuran-ı Kerime, peygambere saygısız olan ilahiyatçılar da çoğaldı. 'Peygambere gerek yok Kur'an var' diyenlere itibar etmeyin" dedi.

"KURANI KERİM VE PEYGAMBERE SAYGISIZ İLAHİYATCILAR ÇOĞALDI"

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki programda konuşma yapan Hatipoğlu, "Üniversiteleri yakından takip ediyorum. Üzülerek söylüyorum; yanlış yolda olan Kur'an-ı Kerime, peygambere saygısız olan ilahiyatçılar da çoğaldı. Bunlara dikkat edelim. Dini kimden ve nereden öğrendiğimize dikkat edelim. Diyanet'e güvenin. Diyanet Başkanlığı iyidir, ben de 35 yıl çalıştım. Diyanet Başkanlığı bu gibi operasyonlardan tek bir yara almadan sıyrılmış bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da aynısı olur. 'Peygambere gerek yok Kur'an var' diyenlere itibar etmeyin" diye konuştu.Davetlilerin oldukça ilgi gösterdiği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, soruları da cevaplandırdı.

NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN
NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN
NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN
NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN
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Nihat Hatipoğlu, Kuran-ı Kerim, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN - Son Dakika


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SON DAKİKA: NİHAT HATİPOĞLU: 'PEYGAMBERE GEREK YOK KUR'AN VAR' DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN - Son Dakika
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