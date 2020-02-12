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Nihat kahveci: 2020-21 sezonu için var konuşmalarının yayınlanmasından yanayım
6 saat önce
Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım
Son Dakika Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu