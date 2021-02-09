Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin Yeni Malatyaspor'a attığı gol sonrası Ronaldinho'nun gollerini hatırlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin paylaşımına bir kullanıcı "Sanki Ronaldinho gördün" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Nihat da taraftara gülme emojileriyle "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" cevabını verdi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin Yeni Malatyaspor'a attığı golü "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" yorumunda bulundu. Sosyal medya kullanıcısının "Sanki Ronaldinho gördün yoruma bak" şeklindeki cevabı üzerine Nihat Kahveci gülme emoji eşliğinde "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" paylaşımını yaptı. 7 SENE İSPANYA'DA FUTBOL OYNADI Nihat Kahveci 2002-2006 yılları arasında Real Sociedad ve 2006-2009 sezonlarında da Villarreal formasıyla La Liga'da birçok gole imza atmıştı.

Son Dakika

Üç zanlı, buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüş

Selçuk Özdağ'a yapılan silahlı ve sopalı saldırının yeni görüntüleri çıktı

Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor

Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı

"Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmanın yolu basit" diyen CHP lideri, Erdoğan'ı televizyona davet etti

Göbeklitepe'de tarlasına metal blok yerleştirilen çiftçi: Gece 01:00 gibi yerinde olmadığını gördük, bir helallik bile almadılar

Eşya paylaşımı yüzünden sevgilisini öldüren kadın, mahkemenin karşısına faturaları ile çıktı

İbn-i Sina'nın sihirli ilacı koronavirüs illetine umut oldu