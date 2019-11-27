Son Dakika Haberleri: Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi'nde Tübitak 4006 şenliği yapıldı
Son Dakika Güncel Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi'nde Tübitak 4006 şenliği yapıldı - Son Dakika

Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi'nde Tübitak 4006 şenliği yapıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarı'nın ve sanat salonunun açılışı gerçekleşti.

Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi'nde Tübitak 4006 şenliği yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarı'nın ve sanat salonunun açılışı gerçekleşti.


Okul koridorlarına açılan stantlarda sergilenen, öğretmen ve öğrencilerin yaptığı çalışmalar davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğe, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve daire müdürlerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Okul Müdürü İbrahim Dikenli yaptığı açıklamada, " Öğrencilerimizin emeklerini görmek için buraya toplandık. Etkinliğimizin ardından okulumuzun resim öğretmenleri tarafından oluşturulan Atatürk Köşesi, Cumhuriyetimizin öncü kadınları ve resim sergisi etkinliği var. Okulumuza ülkemize ve Çaycuma'mıza hayırlı olsun " dedi.


Bu projede emeği geçenlere Kaymakam Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve diğer katılımcılar tarafından başta Okul Müdürü İbrahim Dikenli, tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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