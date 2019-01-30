Son Dakika Haberleri: Nihat Öğretmeni Arama Çalışmaları Sürüyor

Nihat Öğretmeni Arama Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı için başlatılan arama çalışmaları 9. gününde de sürdü.

Nihat Öğretmeni Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı için başlatılan arama çalışmaları 9. gününde de sürdü.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde, 22 Ocak'ta sulama kanalına düşen 45 yaşındaki öğretmen Nihat Kaylı için yürütülen çalışmalara sahil güvenlik dalış timi, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar katılıyor.

Sulama kanalının denize döküldüğü noktada yoğunlaştırılan çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, denizde ve karada arama gerçekleştiriliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de Kaylı'nın düştüğü belirtilen bölgedeki sulama kanalında iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.

"Kardeşimi bulmak için canla başla çalışıyorlar"

Bölgedeki arama faaliyetlerini takip eden Nihat Kaylı'nın ağabeyi Aziz Kaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umutlarının gün geçtikçe azaldığını belirterek, "Devletimiz sağ olsun, çalışmalarımıza destek veriyor. Valimiz ve kaymakamımız gelip, gidiyor. Tüm ekipler, kardeşimi bulmak için canla başla çalışıyor. Yalnız suyun bulanık oluşundan dolayı bir sonuç alamıyoruz. Suyun çekilmesi için kanala gelen suların akışını kepçelerle kestik. Bölgenin bazı alanlarına suyun yüksekliğinden dolayı girilemiyor." diye konuştu.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel
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