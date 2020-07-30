Nihat Özdemir 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor - Son Dakika

Nihat Özdemir 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor

Nihat Özdemir 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor Takımların bir hafta bay geçmesi avantaj Yayıncı kuruluşta bir kopukluk olmuş olabilir 2021-2022 sezonundan itibaren yeni yabancı kuralı yürürlüğe girecek Hangi kararı alırsak alalım bazıları çok mutlu, bazıları mutsuz oluyor Ali...

Nihat Özdemir 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor, System.String[]

Nihat Özdemir 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor

Takımların bir hafta bay geçmesi avantaj
Yayıncı kuruluşta bir kopukluk olmuş olabilir
2021-2022 sezonundan itibaren yeni yabancı kuralı yürürlüğe girecek
Hangi kararı alırsak alalım bazıları çok mutlu, bazıları mutsuz oluyor
Ali DANAŞ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonunun sıkışık bir takvim içinde oynanacağını ve 16 Mayıs 2021'e kadar tüm maçların tamamlanması gerektiğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olurken, müsabakanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nın en uzun kupa serüveni olduğunu söyleyen Özdemir, Hem Alanyaspor'u hem Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok uzun bir süreç sonunda finale kaldılar. İlk resmi maçı yapılan bu yenilenmiş stadyumda güzel bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor golü buldu. İkinci yarıda Alanyaspor iyi oynadı ancak gol gelmeyince 2-0 bitti. Alanyaspor iyi bir futbol sergiledi fakat kupayı kazanamadı. Trabzonspor da hem iyi futbol hem de bulduğu gollerle kupanın sahibi oldu. En iyi futbolcu da Abdülkadir Ömür seçildi. Abdülkadir Ömür ciddi bir sakatlık geçirmişti, yeni yeni dönmeye başlamıştı, bugün de çok iyi oynadı. Milli takımımızın önemli isimlerindendi, sakatlığı bizi çok üzmüştü ama bugünkü performansı bizi çok sevindirdi. Kendisini kutluyorum dedi.
TAKIMLARIN BİR HAFTA BAY GEÇMESİ AVANTAJ
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacak olmasından dolayı her hafta bir takımın bay geçeceğinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı Bence bu kadar sıkışık bir takvimde 'bay' olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Artık 21 takımla 2020-2021 sezonunu oynayacağız. Sıkışık bir takvim olacak. 16 Mayıs 2021'e kadar hem ligi hem kupayı bitirmemiz gerekiyor. Bu sene ertelenmiş olan Avrupa Şampiyonası, 2021 yılında yapılacak. Sıkışık bir takvim bekliyor bizi, Türkiye Kupası, lig maçları ve Avrupa maçları olacak. Gözümüzü açacak zamanımız yok. Tüm oyuncular kendisini buna göre hazırlasın, kulüpler kadrolarını buna göre organize etmeli. Çok sıkışık bir futbol sezonu bizi beklemekte. 11 Eylül itibarıyla 2020-2021 sezonuna başlamış olacağız.
YAYINCI KURULUŞTA BİR KOPUKLUK OLMUŞ OLABİLİR
Bugün yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından yapılan açıklamalara yanıt veren Özdemir, beIN Sports'un Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olmasından haberi olmadığı iddialarını yalanladı. Özdemir, Biz beIN Sports'un genel müdürü, CEO'su olan Yusuf Bey'e bunu bildirmiştik, onun görüşünü almıştık. Oradaki tatil sisteminden dolayı bir kopukluk olmuş olabilir. TFF bu kararı aldı ve bunu yürürlüğe koydu. beIN Sports'la oturup bu planlamayı yapacağız ve yola devam edeceğiz diye konuştu.
2021-2022 SEZONUNDAN İTİBAREN YENİ YABANCI KURALI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yeni yabancı kuralının yalnızca bu sezonluğuna ertelendiğini ifade eden Nihat Özdemir, Yeni yabancı kuralının uygulanmasını bir yıl ileriye attık. 2021-2022 sezonundan itibaren kısıtlama geçerli. Kulüplerimizin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bu yıl 40 maça yakın sadece Süper Lig'de oynayacaklar. Avrupa maçları ve kupa maçları var. Çok maçları olacak, bu yüzden geniş bir kadro gerekiyor. Bu yüzden yabancı kuralını bir yıl ileriye erteledik. Gelecek yıl ve ondan sonraki yılları düşünerek kadro planlamasını kulüplerimizin iyi yapması gerektiğini düşünüyoruz açıklamasını yaptı.
HANGİ KARARI ALIRSAK ALALIM BAZILARI ÇOK MUTLU, BAZILARI MUTSUZ OLUYOR
Bugün alınan kararlara birçok kulübün tepki göstermesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren TFF Başkanı, Hangi kararı alırsak alalım, bazıları çok mutlu, bazıları mutlu, bazıları da mutsuz oluyor. Mutlu olmayanlar her zaman çıkacaktır. Biz şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bu kararı yürürlüğe koyduk diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi         
18:50
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı         
17:45
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık         
17:35
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı         
17:13
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi         
17:11
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor         
17:09
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı         
16:36
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı         
16:35
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu         
15:47
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak         
15:39
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
15:33
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam         
12:48
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 08:57:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihat Özdemir 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei