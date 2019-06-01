Nihat Özdemir, 179 geçerli oy ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi
1 dakika önce
Nihat Özdemir, 179 geçerli oy ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi.
Nihat Özdemir, 179 geçerli oy ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
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