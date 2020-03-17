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Nihat Özdemir: "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında...
6 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları. Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:53 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor