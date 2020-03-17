Nihat Özdemir: "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nihat Özdemir: '2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında... - Son Dakika

Nihat Özdemir: "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında...

6 saat önce

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

Nihat Özdemir: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında...

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:53 Kaynak: AA
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