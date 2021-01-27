Nihat Özdemir: "4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira"

27.01.2021 13:49
Nihat Özdemir:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi.

Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde yaptığı açıklamada Süper Lig'de mücadele eden 4-5 takımın dışındaki bütün kulüplerin borcunun olduğunu vurgulayarak, "Borcu olmayanlarda da başkanlar ceplerinden para koyarak ancak kulüplerini ayakta tutuyor. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Ama onların gelirleri de büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de para sıkıntısı olmayan ve tamamen bütçelerinin içinde kalan takımları sıralayan Özdemir, "Göztepe var. Anonim şirket, sahibi de bir iş adamı. Alanya var. Ayağını yorganına göre uzatan ekonomiyi iyi kullanan. Sivasspor mesela hiç borcu yok. Takımlarımızın 4-5'inin dışında hepsinin borcu var. 4 büyüklerin borçları var. Şimdiki yöneticiler bunu yapmamış, birike birike gelmiş. Medipol Başakşehir geçen sene şampiyon oldu. Bütçesinin içinde kalarak akıllı bir mali yönetimle bugünlere geldi." diye konuştu.

Salgının kulüplerin mali yapılarını çok etkilediğini vurgulayan Özdemir, Gençlerbirliği Kulübünü örnek vererek, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği, borcu olmayan bir kulüptü. Bugün para sıkıntısı içindeyse bunda yüzde 50-60 pandeminin tesiri var. Kurların hızlı ilerlemesi, kulüplerin giderleri çoğunluk dövize dayalı. Futbol dünyasında tamamen avro konuşuluyor. Kimsenin dolar konuştuğunu ben görmedim. Kulüpler bundan da çok etkilendi."

Kulüplerin en büyük gelir kaynağının yayın geliri olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Yayıncı kuruluşun sözleşmesi yarı lira, yarı dolardı. Katar şirketi 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' dedi. Uzun pazarlıklar yaparak belli noktalara getirdik. Şimdi ödüyorlar ama kulüplerin gelir kalemleri ya azaldı ya da bedelleri çok düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam zarar 1.2 milyar lira

Nihat Özdemir, salgın süreci ve kur değişimi nedeniyle kulüplerin 1.2 milyar lira kaybı olduğu bilgisini verdi.

Kulüplerin gelirlerinde yüzde 30-40 civarında kayıp yaşadığını aktaran Özdemir, "Pandemi ve kurların artması nedeniyle 21 kulübün geliri 1.2 milyar lira azaldı." ifadesini kullandı.

"Borçları yapılandırarak bu işi çözmedik bence problemi öteledik." diyen Özdemir, şunları söyledi:

"Hedefimiz kulüplerin gelirlerini tekrar artırmak. Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Türkiye büyük bir nüfusa sahip. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Yeni yayın ihalesi yapacağız. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasındaki süreçte dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız ve herkesi davet edeceğiz. Pandemi düzelme yoluna girerse ve gelirleri artırıcı bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin mali durumları iyiye doğru gidebilir."

Limit koyarak takım harcamalarına disiplin getirdiklerini belirten Özdemir, "Yüksek miktarlardaki borç olayı bu senenin olayı değil ki yılların birikimi. 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira. Türk futbolunun şu anda gelirlerin toplamı 800-850 milyon dolar. Milyar dolar olmadık ama bu konuda Avrupa'nın altıncısıyız. Bunu ne kadar büyütebilirsek o kadar büyütmek istiyoruz." diye konuştu

Spor yasası

Özdemir, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi'ni çok önemsediklerini vurguladı.

Yöneticilerin kulüplerin harcamalarından sorumlu olmasını özellikle devletin çok istediğine dikkati çeken Özdemir, "Şimdi meclise geldi. Dernekten bu işi kurtarmalıyız. Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz. Bu konuda yetişmiş elemanlarımız var. İsteyen kulüplere yardımcı oluyoruz. Yasa ile ilgili görüşlerimizi süreçte bildirdik. Çok kısa zamanda yasalaşacak sanırım. Kulüplerin yasaya uyumu için elbette bir zaman verilecektir. Geçiş süreci olacaktır." dedi.

Yasa ve takım harcama limitleriyle yaklaşık 5 yıl sonra kulüpleri mali açıdan disipline edebilmeyi umduklarını dile getiren Özdemir, "Borçlar yapılandırıldı. Ayrıca borçlar liraya döndü. Futboldaki ekonomik dar boğazı sona erdirip belki bugün-yarın değil ama bir 5 yıllık, bir 7 yıllık projeksiyonla kulüpleri düzlüğe çıkarmayı ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Lige 20 takımla devam edilmesini istiyorum"

Nihat Özdemir, Süper Lig'de gelecek sezon 20 takımın mücadele edeceğini belirterek kendisinin görüşünün bu sayı ile devam edilmesi olduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde bütün liglerde küme düşmeyi kaldırdıklarını hatırlatan Özdemir, "Lig 18 takımla oynanacaktı. Düşmeyi kaldırdık. Lig 21 takımla oynanmaya başlandı. Para eskiden 18'e şimdi 21'e bölünüyor. Bu sene 4 takım ligden düşecek. Gelecek sezon lig 20 takımla oynanacak. 18'e düşürecek miyiz 20 kalacak mı kararını daha vermedik. Ben 20 takımla devam edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Seyircili maç

Nihat Özdemir, karşılaşmaların seyircili oynanması konusunda Sağlık Bakanlığı, federasyon sağlık kurulu ve yönetiminin karar vereceğini vurguladı.

Maçlarının seyircili oynanmasına ilişkin "Hemen öyle kolay olacak bir iş değil." ifadelerini kullanan Özdemir, "Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de 26 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Kararı, UEFA verecek. Kararı bize danışarak vermesi gerekiyor ama şu anda kimse ne olacağını, nasıl olacağını bilmiyor." şeklinde konuştu.

Amatör liglerin başlatılmasına da değinen Özdemir, "Türkiye'de amatörleri oynatırsak sene de 100 bin civarında maç oynatmamız gerekecek. Çalışıyoruz ama bunların testleri, seyahatleri var. İnanılmaz bir mali tablo karşımıza çıkıyor. Bu da öyle çözümü kolay bir konu değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nihat Özdemir: '4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira' - Son Dakika Ekonomi


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