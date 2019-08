Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ilk hedeflerinin 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi.Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.TFF Başkanı Özdemir, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası oylamasını hatırlatarak "2016 yılında Fransa'ya karşı bir oyla kaybettik. En son 2024'ü çok istemiştik. Çok iyi mücadele ettik. Rakip Almanya'ydı. Ona karşı kaybettik ama duracak değiliz. Gösterdik ki bu işlerin en iyisini yapabiliriz. Türkiye buna hazır. Statlarıyla, alt yapısıyla havalimanları ve metrolarıyla hazır." değerlendirmesinden bulundu.UEFA Süper Kupa finali öncesinde Çırağan Sarayı'nda bir gala yemeği yaptıklarını ve misafirleri çok iyi bir şekilde ağırladıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:"Biz duran bir millet değiliz. Biz daima ileriye koşan bir milletiz. Hedef şimdi 2028'i almak. İlk hedefimiz budur. Bunu açık açık tüm UEFA yetkililerine söyledik. Gördüler ki Türkiye 2028'e hazır. Biz bunu gösterdik. İnşallah da bunu alacağız. Biz buna layıkız. Süper Kupa iyi bir referans oldu. Tüm arkadaşlarıma canıyürekten teşekkür ediyorum. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız bu organizasyonu yapmamızda bize büyük destek oldular. Hepsine teşekkürü borç biliyorum."Süper Kupa finaliTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini en iyi şekilde organize ettiklerini ifade etti.Müsabakanın çok güzel olduğunu anlatan Özdemir, "Süper Kupa'yı almak gerçekten büyük bir olay. Şampiyonlar Ligi finalini yaptık, arkasından UEFA Avrupa Ligi'nin finalini de burada yapmıştık. Süper Kupa'yı ilk kez bize verdiler. Biz de layıkıyla, dört dörtlük bir programla bu işi yaptık." ifadelerini kullandı.Vodafone Park'ı dolduran taraftarların 120 dakika boyunca sıkılmadıklarını dile getiren Başkan Özdemir, görüşlerini şöyle aktardı:"Geçmişte Liverpool-Milan maçı gibi. 3-3, uzatmalar, penaltılar olduğu gibi burada işte 1-1 maç bitti. Uzatmalarda birer gol daha oldu 2-2'lik skorla sona erdi. Sonrasında iki takım da beşer penaltı attı. Son penaltı kaçınca şampiyon Liverpool oldu. Geçmiş dönemdeki gibi. Kendilerini kutlarım. Eski ismiyle Dolmabahçe Stadı'nın, yeni ismiyle Vodafone Park Stadı'nın konumu bence İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Ulaşımı çok rahat. Denizden ulaşabiliyorsunuz, karadan ulaşabiliyorsunuz. Birçok yere çok yakın. Enteresan güzelliklerle dolu bir stadyum. Sporla ilgilenen insanlar, Chelsea Kulübü Başkanı ve Liverpool Kulübü Başkanı eşleriyle gelmişler. Çok güzel bir ortamdı. Sonunda da kupanın verilmesi ve seremoni hakikaten güzel oldu. Türkiye'yi anlatan halk oyunlarıyla kreasyonlar çok güzeldi. Her şey dört dörtlüktü. İstanbul öyle bir şehir ki öyle bir yerde konumlanmış ki iki takımın taraftarları iki ayrı havalimanına indiler. Taraftarlar hiç birbirleriyle karşı karşıya gelmediler. Hiç bir olay olmadı."Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun maçtan önce taraftarlarla birlikte olduğunu hatırlatan Özdemir, "Hatta Taksim'den stadyuma yürüyerek geldi. Tüm yabancılarla sohbet ederek gelmişti. Kendisi bana anlattı. Gerçekten güzel bir gece yaşadık." diye konuştu."İstanbul ve Türkiye'miz artık eski noktaları çok geride bıraktı"TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin her yönüyle organizasyonları çok iyi yaptığını savundu.Türkiye'nin altyapısının ve otellerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Tüm UEFA yöneticilerine gösterdik ki biz Türkiye olarak organizasyonu çok iyi yapıyoruz. Ülkemizdeki beş yıldızlı otellerimiz 6-7 yıldız seviyesinde oteller. Stadyumlara yakın birçok otelimiz var ve hepsi dünya markası. İstanbul ve Türkiye'miz artık eski noktaları çok geride bıraktı." şeklinde konuştu.Avrupa'daki Türk takımlarıBaşkan Özdemir, Avrupa'da mücadele edecek Türk takımlarının son durumlarını da değerlendirerek, "Bu takımların alacağı her puan bizim için önemli." dedi.Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü gerekli puanları alamazsak, arkamızdan bizi takip eden Hollanda gibi ülkeler var, önümüze geçecekler. O zaman bizim Şampiyonlar Ligi'ne tek takımımız direkt gidiyor. Bunu tehlikeye atabiliriz. Takımlarımız da bunun farkındalar. Gerekli çabayı gösteriyorlar. İnşallah iyi puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki gruplara iki takım katılsın. İnşallah bunu da sağlayacağız. Gittiğimiz yol doğru bir yol."Nihat Özdemir, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk takımlarının eylül ayından itibaren gruplarda yer alacaklarına inandığını söyledi.Takımları tek tek değerlendiren Özdemir, "Trabzonspor Prag'da önemli bir netice elde etti. 2-0 mağlubiyetten, dakika 80-90 arası iki tane değerli gol bularak 2-2'lik çok avantajlı bir skorla döndü. Ümit ediyorum ki bu akşam Prag takımını yeneceğiz. Bir maç daha oynayarak play off'u da geçeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.Yeni Malatyaspor'un Partizan karşısında ilk maçı 3-1 kaybettiğine dikkati çeken Özdemir, "Ama bu, çevrilebilecek bir sonuçtur. Bugün gol yemeden 2 farklı bir galibiyet alabilirsek Malatya da yoluna devam edebilir." ifadelerini kullandı.Başkan Özdemir, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi grupları yolunda elendiğini belirterek, "Ama UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara gidiyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ımızın da lig üçüncüsü olarak doğrudan gruplara katılma hakkı var." dedi.Galatasaray'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına gideceğini anlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "İnşallah eylül ayından itibaren Avrupa'da görev alacak takımlarımızın birçoğu inşallah gruplarda bulunacaklar. Türkiye, yalnız hafta sonları değil, hafta içi de Avrupa takımlarıyla yapacağı maçlarla güzel karşılaşmalar seyredecektir." şeklinde görüşlerini aktardı.(Sürecek)