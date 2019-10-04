- Nihat Özdemir: "Arnavutluk ile önemli bir maça çıkacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir:

"Federasyon olarak kadın futboluna canı gönülden destek veriyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın cuma günü Arnavutluk ile çok önemli bir maça çıkacağı ifade ederek, taraftarları bu müsabakaya davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda Estonya oynadığı maçı izledi. Başkan Özdemir, milli takımlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kadın futbolunda federasyon olarak geri kalmayacağız"

Federasyon olarak kadın futbolunu canı gönülden desteklediklerini vurgulayan Özdemir, "Avrupa'da ve dünyada kadın futbolundaki yerimizi daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalara çok destek veriyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber takımızı desteklemeye geldik. 3. maçımızı oynuyoruz. Maalesef iki maçımızı kaybettik. Bu uzun bir yol. Biz bu yola çıktık. Her geçen gün takımımızı daha iyi hale getireceğiz. Türkiye'de hiç bilinmeyen bir konu. Hem Avrupa'da hem de dünyada FIFA ve UEFA tarafından kadın futboluna çok önemli veriliyor. Bunlara önemli destek veriyorlar. Biz de federasyon olarak geri kalmayacağız. Gerekli destekleri vereceğiz. Kadın futbolunun bütün Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Sporun her şekli güzel. Kadın ya da erkek fark etmez. En önemlisi centilmence mücadele etmek" dedi.

Estonya'nın iyi bir takım olduğunu ifade eden Nihat Özdemir, "Onlar da çok önem veriyor. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Teknik kadromuzu kutluyorum. Bizim Riva'daki tesislerimizde kamp yaptılar. Dün de öğlen yemekleri vardı. Bazı yönetim kurulu üyelerimizle gittik, moral verdik" şeklinde konuştu.

"Arnavutluk ile önemli bir maça çıkacağız"

A Milli Erkek Futbol Takımı'nın da 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarını değerlendiren Özdemir, "Pazar günü lig maçlarımız bitiyor. Milli oyuncularımızın hepsi Riva'da kampa başlayacaklar. Cuma günü bence çok önemli bir maç olan Arnavutluk maçına çıkacağız. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda büyük destek bekliyoruz. Bütün taraftarlardan stadı doldurmalarını ve milli takımımızı maçın son dakikaya kadar desteklemelerini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki Andorra maçında golü ancak 89. dakikada bulabildik. Onun için bütün taraftalar stadı doldursunlar. Canı gönülden milli heyecanla, milli beraberlik içinde desteklerini bekliyoruz. Zor bir maç. Bu maçı kazanırsak önemli derecede grupta yolumuza devam etmiş oluruz. Gruptan çıkma şansını arttırmış oluruz. Ondan sonra kalan 3 maçımız var. Hepsi zor ve önemli. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.