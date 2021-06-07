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Nihat Özdemir: "Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor"

07.06.2021 20:15

- Nihat Özdemir: "Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor" TFF Başkanı Özdemir: "Yayıncı kuruluşun ödemesiyle alakalı hukuki işlemi başlattık" "Tüm görüşleri kurullarla birlikte değerlendireceğiz" Kulüpler Birliği ve TFF toplantısı sona erdi Kulüpler Birliği ile Türkiye...

- Nihat Özdemir: "Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor"

TFF Başkanı Özdemir:

"Yayıncı kuruluşun ödemesiyle alakalı hukuki işlemi başlattık"

"Tüm görüşleri kurullarla birlikte değerlendireceğiz"

Kulüpler Birliği ve TFF toplantısı sona erdi

İSTANBUL - Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa'da oynanan liglerde takım sayılarının 20'den 18'e çekilmeye çalışıldığını ifade ederken, son taksitini ödemeyen yayıncı kuruluşla alakalı hukuki süreci başlattıklarını belirtti. Özdemir ayrıca, toplantıda talep edilen yabancı kuralı, harcama limitleri ve küme düşme durumuyla alakalı konuları kurullarla birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Kulüpler Birliği, kendi içinde düzenlediği toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilk olarak konuşma yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Genel kurul üyelerimizin hepsi katıldı, geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek ve fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısında '1 sene daha erteleyin lütfen sıkıntılarımızı aşamadık' dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bunu pandemide aşamadığımızı ifade ettik. Limitler konusunda Avrupa'da temsil edeceğiz, birçok takımımız bu konuda sorun yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Bunları değerlendirmek için bir kere daha olabilecek bir şeyler var mı yok mu, yoksa hiçbirine hayır mı diyecekler ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar sizin vereceğiniz kararlarla devam edecektir. Aldığınız kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik" diye konuştu.

Nihat Özdemir: "Transfer sezonu başlamadan evvel tüm kulüplerimizin harcama limitlerini ilan edeceğiz"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı'na ve tüm kulüp başkanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Özdemir, "Daima Türkiye Futbol Federasyonu ve vekilleri olarak buradaydık. Kulüplerimizin sorunlarını geniş bir zaman aralığında dinledik. Birincisi bizden istedikleri 1 yıl evvel almış olduğumuz yabancı kuralındaki kısıtlama. 8 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilirsiniz diye madde vardı. Biz de bunu alırken uzun zaman düşündük. 2019-2020 sezonunda Türkiye liglerinde oynayan Süper Lig'de oynayan takımların yabancı oynama sınırı ortalaması 7,12'ydi. Biz bunu yönetim kurulunda çalışırken değerlendirme yaptık ve 8 yabancı oynar diye karar aldık. Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz bu yabancı sayısını pandemi şartları konusunda 1 yıl daha ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değerlendiririz. Takım harcama limitlerinin tekrardan gözden geçirilmesi söz konusu. TFF olarak yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda geçmiş hemen hemen bir buçuk sezonda takımlarımız seyirci sayılarından mahrum oldu. Bununla ilgili tribün gelirlerinden önemli derecede kayıpları oldu. Saha içi reklam gelirlerinden kayıplar oldu. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de bunları değerlendireceğiz. Başka bir konu ise hepimizin bildiği gibi yabancı kurlarda önemli derecede artış var. Kulüplerin belli giderlerini yabancı para birimiyle ödendiğini biliyoruz. Artan yabancı kur değerlendirmesini de geçmiş sezondaki kura sabit olur mu diye görüşler var, bunu değerlendirmeye alacağız. Hiç borcu olmayan, bilançosu çok düzgün olan kulüplerimizin sağladıkları sponsorluk gelirleri, futbolcu satışından gelirler ve belli bir şekilde bir reklam geliri, bir mülk satışından olan gelirlerin bir bölü üçünü kullanıyorlardı. Bilanço çok temizse tamamını kullanacaklar. Bilançoda gri renkler olursa iki bölü üçünü, çok kötüyse bir bölü üçünü kullanılma şeklinde görüşler var. Bunları değerlendireceğiz. Transfer sezonu başlamadan evvel tüm kulüplerimizin harcama limitlerini ilan edeceğiz" dedi.

"Yayıncı kuruluşun ödemesiyle alakalı hukuki işlemi başlattık"

Yayıncı kuruluş ile yaşanan sıkıntılara değinen Özdemir, "Maalesef yayıncı kuruluşla 2 milyar 650 milyon gibi rakamla anlaştık. Bugünlere kadar tüm taksitleri ödediler ama son taksitlerini son gününde olan bugün ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık, yolumuza devam ediyoruz. Gelecek sezon olan 2021-2022 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakam belli. Bununla ilgili görüşmeleri yapacağız. Kulüpler Birliği burada birlik içinde oldular ve bize nasıl hareket etmemiz gerektiğinde bize destek vererek kararlılık gösterdiler. Biz bu görüşmelere devam edip iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor"

Küme düşme durumu ile alakalı sorulan soruya cevap veren Nihat Özdemir, "Küme düşme ile alakalı kulüpler taleplerini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Geçen hafta 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı Fransa. Tüm Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçlar ve Türkiye Kupası'nı oynatacak maçlara zaman bulamıyoruz. Tek maçlık eleme sistemiyle tamamlayabildik Türkiye Kupası'nı. Onu da düşünerek bu sene Süper Lig'den 4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla da ilgili talepler oldu, onları da oturup konuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta varsa kamuoyuna açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir: Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor
Nihat Özdemir: Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor
Nihat Özdemir: Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor
Nihat Özdemir: Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Avrupa'daki takımlar 20'den 18'e düşmeye çalışıyor' - Son Dakika Spor


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