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SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak - Son Dakika

SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak

09.06.2021 10:46

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve yeni sezonda maçların seyircili oynanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve yeni sezonda maçların seyircili oynanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. "HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"Gündemlerinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın olduğunu belirten Özdemir, '1 yıl ertelenmişti. 11 Haziran günü Roma'da İtalya- Türkiye milli takımlarının yapacağı maçla Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Grubumuz güçlü bir grup. Ev sahibi İtalya var. İlk maçımızı da Roma'da yapacağız. Arkasından kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'de Galler ile arkasında da İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz gruptan çıkmak olacaktır. İtalya gerçekten grubun değil, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en güçlü olan ülkelerden bir tanesi. Türk milli takımımız Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde hazırlık dönemini tamamladı. Önce kardeş Azerbaycan ile oynadık. Arkasından Gine ve son olarak da Moldova ile oynadık ve bütün hazırlık maçlarını tamamladık. Şu anda milli takımımız Almanya'da kampta bulunmakta ve çalışmalarını hızla sürdürmekte. Çarşamba günü inşallah Almanya'dan İtalya'nın Roma şehrine geçecekler. Burada kamplarını iki gün daha devam ettirip Cuma günü akşam da açılış maçıyla birlikte müsabakalarımıza başlayacağız' dedi."DÜŞÜK SAYIDA DA OLSA MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"Maçların taraftarlı oynanması ile ilgili ise Özdemir, " Sağlık Bakanlığı'mızın son zamanlarda yapmış olduğu aşı bağlantılarından dolayı Haziran ayında çok büyük oranda aşılama yapılacağını görmekteyiz. Yaş ortalaması mümkün mertebe düşürüldü ve bu şekilde Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye'deki aşılanma sayısının önemli derecede artacağını görmekteyiz. İnşallah Ağustos'un 13'ünde başlayacak olan yeni futbol sezonumuzu seyirci oynatmak istiyoruz. Şu andaki verilerde ve gidişatta seyircili oynama konusunda herhangi bir problem yaşamayacağımızı görüyoruz. İnşallah yeni sezon açılış maçımızla birlikte müsabakalarımızı düşük kapasiteli seyirci oranında statlarımızda oynamak istiyoruz? diye konuştu.


- Artvin
SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak
SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak
SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak
SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak
SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak

Nihat Özdemir, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz gruptan çıkmak - Son Dakika Spor


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