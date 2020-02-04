Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika

Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek
6 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
(İHA)
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