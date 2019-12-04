Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir: Birinci hedefimiz gruptan çıkmak
Son Dakika Spor Nihat Özdemir: Birinci hedefimiz gruptan çıkmak - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir: Birinci hedefimiz gruptan çıkmak

6 saat önce

TFF'nin Riva Tesisleri'nden TRT Spor'da canlı yayınla ekranlara gelen Gündem Futbol programında konuşan Özdemir, "EURO 2020'de ana hedefimiz gruptan çıkmak.

Nihat Özdemir: Birinci hedefimiz gruptan çıkmak, System.String[]

TFF'nin Riva Tesisleri'nden TRT Spor'da canlı yayınla ekranlara gelen Gündem Futbol programında konuşan Özdemir, "EURO 2020'de ana hedefimiz gruptan çıkmak." dedi.


Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Bakü bize ev sahipliği yapacak, orada seyirci avantajımız olacak."


"EURO 2020'yi düzenlememiz gerekirken bu hakkı bizim elimizden aldılar. İnşallah EURO 2020'den iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum."


"Şenol Güneş dün beni ziyarete gelmişti "12 Haziran'a 192 gün kaldı." dedi. Güneş, 12 Haziran'a kadar her günü planlamış durumda. 191 gün sonra Roma'da çıkacağımız İtalya maçına şimdiden konsantrasyonu sağlamış durumdalar. UEFA, açılış maçının İtalya - Türkiye olmasından son derece memnun. EURO 2020'de adım adım ilerlemek istiyoruz. Futbol şansı bizimle olsun. Birinci hedefimiz 16 takım arasına girebilmek sonra da gidebileceğimiz yere kadar gidebilmek."


Özdemir, prim sorusuna "Hiçbir oyuncumuz bir an bile prim konusu açmadı." dedi.


Tüm taraftarların yürekten desteklerini beklediklerini söyleyen Nihat Özdemir, "Taraftarlar şimdiden biletlerini alsınlar, seyahat organizayonlarını yapsınlar, tüm taraftarların desteğini bekliyoruz. Biletler satışa çıkmış durumda. Herkesin yüreğiyle desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Futbol, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:27 
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