Nihat Özdemir: "Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşmenin kaldırılmasının ardından sıkışık bir takvimin olacağını belirterek, "40 maç haftası olacak.

Nihat Özdemir:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşmenin kaldırılmasının ardından sıkışık bir takvimin olacağını belirterek, "40 maç haftası olacak. Türkiye Kupası maçları, takımlarımızın Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları olacak. Yani gözümüzü açacağımız herhangi bir zamanımız yok. Önümüzde bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte" dedi.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın da önemli mücadeleler sonucunda finale kaldığını hatırlatan Başkan Özdemir, "Yenilendikten sonra ilk maç yapılan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türkiye Kupası'nın finalini oynattık. Güzel bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor bir gol buldu. İkinci yarıda Alanyaspor iyi bir futbol ortaya koydu. Fakat gol bulamayınca, Trabzonspor ikinci golü atıp şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. En iyi oyuncu da Abdülkadir Ömür seçildi. Hepimizin bildiği gibi ciddi bir sakatlık geçirmişti, yavaş yavaş sahalara dönüyordu. Formuna kavuştuğunu bugün hepimiz gördük. Abdülkadir Ömür milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Geçirdiği sakatlık bizi çok üzmüştü. Bugün ortaya koyduğu performans bizi sevindirmiş oldu. Kendisini ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

"Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım"

Liglerde küme düşmenin kaldırılmasının sorulması üzerine Özdemir, "Bu kadar sıkışık bir takvimde bay olmasının, her hafta bir takımın, her hafta bir takımı dinlendirmemiz açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Artık 21 takımla 2020-2021 sezonunu oynayacağız. Sıkışık bir takvim olacak. Çünkü 16 Mayıs itibariyle hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı bitirmemiz gerekiyor. Sayın Şenol hoca da bunu bizden istiyor. UEFA'nın da böyle bir isteği var. Çünkü bir yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası 12 Haziran'da başlayacak. Ona hazırlık dönemimiz var. Bizi sıkışık bir takvim bekliyor. 40 maç haftası olacak. Türkiye Kupası maçları, takımlarımızın Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları olacak. Yani gözümüzü açacağımız herhangi bir zamanımız yok. Bütün oyuncularımızın buna göre kendilerini hazırlamaları lazım. Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım. Önümüzde bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte. İnşallah 11 Eylül itibarıyla 2020-2021 sezonuna başlamış olacağız" diye cevap verdi.

"Tahmin ediyorum orada bir yanlış anlama var"

Yayıncı kuruluş Bein Sports'un haberinin olmamasının açıklamaları üzerine Nihat Özdemir, "Tahmin ediyorum orada bir yanlış anlama var. Biz bu kararı bildirmiştik. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında önce. Onun görüşlerini almıştık. Tahmin ediyorum bayram öncesi tatil sisteminden dolayı aralarında bir kopukluk olmuş olabilir. Ancak kendilerini bilgilendirmiştik. Netice olarak TFF bu kararı aldı ve bunu yürürlüğe koyduk. Bein Sports ile oturacağız bunun planlamasını yapıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kulüplerimizin kadro planlamasını iyi yapmaları gerektiğine inanıyoruz"

Yabancı kararını bir sezon ertelenmesiyle ilgili olarak ise Başkan Özdemir, "Yabancı sayısının uygulamasını ve onu takip eden yılların uygulamalarını bir yıl geriye attık. Yani 2020-2021'de değil, 2021-2022'de başlayarak sahada oynayan yabancı sayısında kısıtlamaya gideceğiz. Pandemi sürecinde kulüplerimizin yaşadığı bazı sıkıntılar ve bu yıl 40 maç Süper Lig'de oynanacak, Türkiye Kupası maçları var, Avrupa kupaları var. Kulüplerimizin çok sayıda maç oynayacağı açıkça görülmekte. Bunun için geniş bir kadroya ihtiyaçları var. Bu kadroları da kurmaları gerekli. Yabancı uygulamasının bir yıl geriye bırakılmasında bunun da etkisi var. Önemli olan burada hesaplarını iyi yapıp, bir yıllık değil, gelecek yıl ve ondan sonraki yılları da düşünerek kulüplerimizin kadro planlamasını iyi yapmaları gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir son olarak ise, "Hangi kararı alırsak alalım, bazıları çok mutlu oluyor, bazıları az mutlu oluyor bazıları da hiç mutlu olmuyor. aldığımız kararda mutlu olmayanlar çıkabilecektir. Biz kararımızı uygulamaya koyduk ve yolumuza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı         
16:35
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor         
10:06
Demet Akalın, Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı         
10:00
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı         
10:00
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir         
09:46
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı         
09:34
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı         
08:03
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 02:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihat Özdemir: "Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei