Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir: Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı
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Nihat Özdemir: Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı

1 saat önce

Arnavutluk maçının şu anda en önemli karşılaşma olduğunu ifade eden Özdemir, "Unutmamamız gerekir ki, çok yakın bir zamanda Andorra maçında 89'uncu dakikada golü bulduk. Seyirci desteği maç boyunca devam ederse bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

Nihat Özdemir: Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı, System.String[]

Arnavutluk maçının şu anda en önemli karşılaşma olduğunu ifade eden Özdemir, "Unutmamamız gerekir ki, çok yakın bir zamanda Andorra maçında 89'uncu dakikada golü bulduk. Seyirci desteği maç boyunca devam ederse bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu grubumuzdaki en önemli maçlardan bir tanesi. Aynı saatte İzlanda ile Fransa oynayacak. O maç da grupta sıralamayı etkileyecek. Daha sonra Paris'e gideceğiz ama dediğim gibi bizim için en önemli karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacağımız Arnavutluk maçı. Taraftardan can-ı yürekten destek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"HEDEFİMİZ GRUPTAN LİDER YA DA 2'NCİ SIRADA ÇIKMAK"


Fransa ile oynanacak olan mücadeleye de değinen Özdemir, "İlk olarak Arnavutluk maçını düşünüyoruz, daha sonraki kademede Fransa maçını düşüneceğiz. Fransa son dünya şampiyonu. Önemli bir rakip. Bizim hedefimiz gruptan lider ya da 2'nci sırada çıkmak. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk, Andorra, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:56 
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