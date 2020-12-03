Nihat Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Nihat Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2020 10:13
Nihat Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Nihat Özdemir'in mesajı şöyle:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını, eşitlik adına toplumda bir farkındalık oluşturmasını diliyorum.

Engellilerimize destek olmak, onların sorunlarının çözümü için çalışmak Federasyonumuzun daima önceliği oldu. Bu amaçla, engellilerimize spor imkanı sunarak onların toplumla bütünleşmeleri konusunda daima gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2006 yılında engelli futboluyla yollarımız kesişmişti. Bu tarihten itibaren dört Engelli Federasyonumuz ile birlikte engelli futbolunda önemli mesafeler kat ettik ve büyük başarılara imza attık. Özellikle sporcularımızın azim ve kararlılıkları, yılmadan verdikleri mücadeleyle bu çalışmalarımızı uluslararası şampiyonluklarla taçlandırdık. Avrupa'da söz sahibi olmamızda elbette benden önceki Futbol Federasyonu Başkanlarımız ve Yönetim Kurullarının önemli rolü ve engelli futboluna büyük destekleri oldu, onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.Yeni kupalar için Engelli Federasyonlarımız ile iş birliği içerisinde olacağız ve kendilerine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.Tüm dünya olarak Covid-19 salgını ile mücadele ederken, bu süreci bir an önce atlatıp engelli sporcularımızla yakaladığımız başarılarımıza tekrar geri döneceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

Ülkemizi her daim gururlandıran, kazandıkları tüm başarılar ile bayrağımızı dalgalandıran, hayata tutunuşlarıyla bizlere ilham kaynağı olan tüm engelli sporcularımıza ve tüm engelli bireylerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."


Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Engelliler Günü, Nihat Özdemir, Engelli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika Spor


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