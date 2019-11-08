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Son Dakika Spor Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik

Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger galibiyeti nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger galibiyeti nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Nihat Özdemir'in kutlama mesajı şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında deplasmanda oynadığınız maçta 3-0 galip gelerek Türk futboluna çok değerli puanlar kazandırdınız ve ülkemize gurur yaşattınız.

Uluslararası alanda başarıların çok kıymetli olduğu bu dönemde elde ettiğiniz galibiyet ve ülke puanına katkılarınız nedeniyle şahsınız nezdinde yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve camianızı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın kalan maçlar ve turlarda da aynı şekilde devam etmesini diliyorum."


Nihat Özdemir, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
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