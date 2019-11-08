Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik
Son Dakika Spor Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik

Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik

6 saat önce

Nihat Özdemir'in kutlama mesajı şöyle: "UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında deplasmanda oynadığınız maçta 3-0 galip gelerek Türk futboluna çok değerli puanlar kazandırdınız ve ülkemize gurur yaşattınız.

Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik, System.String[]

Nihat Özdemir'in kutlama mesajı şöyle:


"UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında deplasmanda oynadığınız maçta 3-0 galip gelerek Türk futboluna çok değerli puanlar kazandırdınız ve ülkemize gurur yaşattınız.


Uluslararası alanda başarıların çok kıymetli olduğu bu dönemde elde ettiğiniz galibiyet ve ülke puanına katkılarınız nedeniyle şahsınız nezdinde yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve camianızı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın kalan maçlar ve turlarda da aynı şekilde devam etmesini diliyorum."

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Nihat Özdemir, Avusturya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:50 
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