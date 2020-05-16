Nihat Özdemir'den beIN Sports açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı Ligin başlangıcıyla ilgili bilgiler veren Özdemir, yayıncı kuruluşla ilgili son durum hakkında da önemli bir açıklama yaptı.



Özdemir, "beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 2 yıl daha devam edecek. Son 3 ay haricinde ödemelerde problem yok. Kendileriyle görüşüyoruz. Onlar da haklı olarak reklam gelirlerinin olmadığını söylüyorlar maçların olmadığın bu bölümde. Kendileriyle görüşüyoruz. Türkiye'ye çok büyük yatırım yaptılar. Bizim stratejik ortaklarımızdan biriler. Kendileriyle 2 yıl daha ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



