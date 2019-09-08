Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir'den BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ziyaret
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Nihat Özdemir'den BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ziyaret

45 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek'i ziyaret etti.

Nihat Özdemir'den BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre BtcTurk Yeni Malatyaspor tesislerinde gerçekleşen ziyarette, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, BtcTurk Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Aziz Yalçınkaya, İlhan Çelebi, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın ile medya temsilcileri de yer aldı.

Açıklamada, "Yeni Malatya Stadı yanına yapılması planlanan ve bölge için büyük önem taşıyan tesisler ile ilgili Adil Gevrek, Başkan Nihat Özdemir ve Hamit Altıntop'a bir sunum yaptı ve destek istedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolu için yapılan her türlü tesise katkı yapmaya hazır olduklarını belirterek BtcTurk Yeni Malatyaspor'un projesine destek olacaklarını belirtti. TFF heyeti, daha sonra antrenman tesislerinde incelemelerde bulundu." ifadeleri yer aldı.

Ziyarette, Adil Gevrek tarafından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Hamit Altıntop'a BtcTurk Yeni Malatyaspor forması takdim edildiği de belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Nihat Özdemir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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