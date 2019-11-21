Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar: "Puan silme ve transfer yasağı..."
Son Dakika Spor Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar: 'Puan silme ve transfer yasağı...' - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar: "Puan silme ve transfer yasağı..."

6 saat önce

Özdemir, kulüplerin mali yapılarına ilişki bir tedbirlerinin sıkılaştırılacağını belirterek, orantısız harcamalar konusunda onları uyardı.

Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar:

Özdemir, kulüplerin mali yapılarına ilişki bir tedbirlerinin sıkılaştırılacağını belirterek, orantısız harcamalar konusunda onları uyardı.


Ocak ayında kulüplerin mali disiplinini sağlama konusunda sert tedbirler alacaklarını ifade eden Özdemir, puan silme ve transfer yasağı gibi keskin yaptırımların ocak ayından itibaren uygulanacağını belirtti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:06 
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