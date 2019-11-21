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Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar: "Puan silme ve transfer yasağı..."
6 saat önce
Özdemir, kulüplerin mali yapılarına ilişki bir tedbirlerinin sıkılaştırılacağını belirterek, orantısız harcamalar konusunda onları uyardı.
Özdemir, kulüplerin mali yapılarına ilişki bir tedbirlerinin sıkılaştırılacağını belirterek, orantısız harcamalar konusunda onları uyardı.
Ocak ayında kulüplerin mali disiplinini sağlama konusunda sert tedbirler alacaklarını ifade eden Özdemir, puan silme ve transfer yasağı gibi keskin yaptırımların ocak ayından itibaren uygulanacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:06
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