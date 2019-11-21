Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar:

Özdemir, kulüplerin mali yapılarına ilişki bir tedbirlerinin sıkılaştırılacağını belirterek, orantısız harcamalar konusunda onları uyardı.



Ocak ayında kulüplerin mali disiplinini sağlama konusunda sert tedbirler alacaklarını ifade eden Özdemir, puan silme ve transfer yasağı gibi keskin yaptırımların ocak ayından itibaren uygulanacağını belirtti.