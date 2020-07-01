Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a manevi tazminat davası - Son Dakika

Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a manevi tazminat davası

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin Kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy tarafından 05.06.2020 tarihinde FB TV'de 'Gündem Özel' isimli TV programı yayını sırasında yapılan açıklamaların 'kişilik hakkına saldırı olduğu iddiası' ile Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır. Kulübümüz bu davanın takipçisi olacaktır" denildi.

(İHA)

Nihat Özdemir, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a manevi tazminat davası - Son Dakika

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