Nihat Özdemir'den sert çıkış: Yabancı kuralını bildirmiştik, planınızı ona göre yapsaydınız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sayısı, limitler ve UEFA organizasyonları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, kulüplerin yabancı kuralıyla ilgili yaptığı sert açıklamalara aynı şekilde cevap verdi.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"BU KARARI SİZLERE BİLDİRDİK"

"Yeni yabancı kuralını geçen sezon uygulayacaktık ancak kulüplerden gelen talep doğrultusunda erteledik. Yeni yabancı kuralını bu sezon uygulayacağımızı ise kulüplere 1 sezon önceden bildirdik.

"PLANLAR ONA GÖRE YAPILSAYDI

2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı. Geçen sezon kulüplerimizin rahat hareket etmesi için yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkardık.

"SALGININ SEYRİNE GÖRE KOLAYLIK YAPACAĞIZ"

Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız.

"GEREKEN DERSLERİ ALDIK"

A Milli Takımımız, yoğun bir dönem geçirdi. Elemelerde Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz ve zirve yaptığımız dönem, EURO 2020'de bizi üzen sonuçlarla tamamlandı. Gereken dersleri aldık, rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik.

"EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında İstanbul, Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacaktır."