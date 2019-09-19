Nihat Özdemir'den TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin de yer aldı.

Nihat Özdemir, ziyarette TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ismi yazılı A Milli Takım forması takdim etti.