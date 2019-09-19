Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir'den TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ziyaret
Son Dakika Spor Haber

Nihat Özdemir'den TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ziyaret

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren'i ziyaret etti.

Nihat Özdemir'den TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin de yer aldı.

Nihat Özdemir, ziyarette TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ismi yazılı A Milli Takım forması takdim etti.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, İbrahim Eren, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Ağaoğlu: Bugünlerin yaşanacağını biz biliyorduk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Türkiye 36. sıraya yükseldi 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:41:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir'den TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]