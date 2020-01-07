Nihat Özdemir'den VAR için son dakika açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Nihat Özdemir'den VAR için son dakika açıklaması - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir'den VAR için son dakika açıklaması

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'den VAR için son dakika açıklaması, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları;


VAR uygulamalarımız UEFA tarafından beğenilmektedir. VAR'ı kullanmaya başlayalı 1,5 yıl oldu ama sanki 60 yıldır kullanıyormuşuz gibi konuşup eleştiriyoruz. VAR, futbolda tartışmayı %100 bitirmek için değil, skandalların önüne geçmek için getirilmiştir. Skandal penaltıları, elle atılan golleri, 2 metre ofsaytları artık görmüyoruz


Futbolcular, teknik direktörler ve yöneticiler hata yapabiliyor ama nedense en çok eleştirilen, tartışılan hakemlerimiz oluyor.


Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:09 
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