Üye Girişi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti

08.02.2022 12:24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig'in 2022-2023 ile devam eden sezonlarının yayın hakları için ilginin yüksek olduğunu ve 8'in üzerinde ihale dosyası alındığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig'in 2022-2023 ile devam eden sezonlarının yayın hakları için ilginin yüksek olduğunu ve 8'in üzerinde ihale dosyası alındığını söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamada bulunan Nihat Özdemir, yayın ihalesi için 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar teklif alacaklarını hatırlatarak "İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Pazartesi günü saat 12.00'de burada buluşacağız. Akşama kadar da ihale sürecini yürüteceğiz. Şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alan var. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. Sonunda kazananla gelecek sezondan başlamak üzere 3 veya 5 yıllık anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz çünkü Türk futbolunun en önemli gelirlerinden birisi, yayın ihalesinden elde edilecek gelirdir." ifadelerini kullandı.

Yayın gelirinin Anadolu kulüpleri için önemini vurgulayan TFF Başkanı, "Anadolu takımlarımızın neredeyse gelirlerinin yüzde 80'i, yayın haklarından geliyor. Dört büyüklerin bütçelerindeki yayın gelirlerinin payı, yüzde 40 civarında ama Anadolu takımlarında yüzde 80'i geçenler bile var. Sadece Süper Lig'deki takımlar değil, 1, 2 ve 3'üncü ligden de takımlar, puantaj sistemiyle paylarını almaktadırlar. Önem veriyoruz, ilgi de var. İnşallah iyi bir neticeye varacağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın hedefi hakkında da değerlendirmede bulunan Nihat Özdemir, "Mart ayında Portekiz ile deplasmanda oynayacağız. Ardından turu geçersek ki geçeceğimize inanıyorum, İtalya ile Konya'da oynayacağız. Teknik direktör değişikliğine gittik. Almanya Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz ile anlaştık ve göreve getirdik. Play-off oynama hakkı kazandık. Ana hedefimiz direkt gitmekti ama olmadı, şimdi play-off oynayacağız. İnşallah Allah bize yardım edecek, futbol şansı yanımızda olacak. Bu maçları kazanarak Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na gitmek ana hedefimizdir." yorumunu yaptı.

Liglere verilen aranın takımlara faydalı olduğunu da ifade eden Nihat Özdemir, "Lige bir hafta ara vermiştik. Takımlar, hem kendilerini yenileme hem de kondisyonlarını arttırma şansı buldu. Hastalık ve sakatlığı olan sporcuların iyileşme sürecine katkıda bulunması açısından önemli bir ara oldu. Ligler başladı. Maçlar hızla devam ediyor. Sadece Süper Lig'de değil, 1, 2 ve 3'üncü liglerde de maçlar devam ediyor. Bazı takımlarımız bir üst lige çıkmak, bazıları da ligde kalmak için büyük mücadeleler veriyor. Güzel maçlar oluyor. Daha güzel maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Hak edenin liglerinde şampiyon olmasını ve hak edenlerin ligde kalmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Dünya Kupası, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement