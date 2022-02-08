TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşan yayın ihalesinin önemine dikkati çekti - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig'in 2022-2023 ile devam eden sezonlarının yayın hakları için ilginin yüksek olduğunu ve 8'in üzerinde ihale dosyası alındığını söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamada bulunan Nihat Özdemir, yayın ihalesi için 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar teklif alacaklarını hatırlatarak "İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Pazartesi günü saat 12.00'de burada buluşacağız. Akşama kadar da ihale sürecini yürüteceğiz. Şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alan var. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. Sonunda kazananla gelecek sezondan başlamak üzere 3 veya 5 yıllık anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz çünkü Türk futbolunun en önemli gelirlerinden birisi, yayın ihalesinden elde edilecek gelirdir." ifadelerini kullandı.

Yayın gelirinin Anadolu kulüpleri için önemini vurgulayan TFF Başkanı, "Anadolu takımlarımızın neredeyse gelirlerinin yüzde 80'i, yayın haklarından geliyor. Dört büyüklerin bütçelerindeki yayın gelirlerinin payı, yüzde 40 civarında ama Anadolu takımlarında yüzde 80'i geçenler bile var. Sadece Süper Lig'deki takımlar değil, 1, 2 ve 3'üncü ligden de takımlar, puantaj sistemiyle paylarını almaktadırlar. Önem veriyoruz, ilgi de var. İnşallah iyi bir neticeye varacağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın hedefi hakkında da değerlendirmede bulunan Nihat Özdemir, "Mart ayında Portekiz ile deplasmanda oynayacağız. Ardından turu geçersek ki geçeceğimize inanıyorum, İtalya ile Konya'da oynayacağız. Teknik direktör değişikliğine gittik. Almanya Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz ile anlaştık ve göreve getirdik. Play-off oynama hakkı kazandık. Ana hedefimiz direkt gitmekti ama olmadı, şimdi play-off oynayacağız. İnşallah Allah bize yardım edecek, futbol şansı yanımızda olacak. Bu maçları kazanarak Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na gitmek ana hedefimizdir." yorumunu yaptı.

Liglere verilen aranın takımlara faydalı olduğunu da ifade eden Nihat Özdemir, "Lige bir hafta ara vermiştik. Takımlar, hem kendilerini yenileme hem de kondisyonlarını arttırma şansı buldu. Hastalık ve sakatlığı olan sporcuların iyileşme sürecine katkıda bulunması açısından önemli bir ara oldu. Ligler başladı. Maçlar hızla devam ediyor. Sadece Süper Lig'de değil, 1, 2 ve 3'üncü liglerde de maçlar devam ediyor. Bazı takımlarımız bir üst lige çıkmak, bazıları da ligde kalmak için büyük mücadeleler veriyor. Güzel maçlar oluyor. Daha güzel maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Hak edenin liglerinde şampiyon olmasını ve hak edenlerin ligde kalmasını diliyorum." şeklinde konuştu.