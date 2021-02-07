Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz - Son Dakika

Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz

07.02.2021 22:52

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki küfür rezaletiyle ilgili konuştu. Sorumluların PFDK'ya sevk edileceğini belirten Özdemir, "İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki küfür olayıyla ilgili A Spor'a konuştu. Özdemir, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in karşılaşma öncesinde tepki gösterdiği olayla ilgili sorumluların Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini söyledi.

"KÜFÜRDEN DOLAYI SEYİRCİ OLAYINI TEKRARLAMAYACAĞIZ"

Derbide sadece 150 sağlık çalışanının tribünde olduğunu belirten Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Kovid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar. Ayıp değil mi!" dedi.

"GEREKİRSE SAVCILIĞA ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Derbideki küfürlerle ilgili gerekli adımların atıldığını belirten TFF Başkanı, "Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz."

Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz
Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz - Son Dakika Spor


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