Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı - Son Dakika

Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı

13.01.2021 18:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanının 14'ten 16'ya çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanının 14'ten 16'ya çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Nihat Özdemir, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in istifası üzerine bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, "Sayın Sepil'e desteklerinden dolayı teşekkür ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfımızın seçeceği yeni başkanla da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Toplantıda 2020 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında kulüpleri bilgilendirdiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"2021 yılında da neler yapmamız gerektiğini ifade ettik. Kulüplerimiz, sözleşme imzaladıkları 14'ün üzerindeki yabancı futbolcuları ellerinden çıkaramadıkları için ve onlara yabancı para cinsinden önemli derecede ödeme yapmaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Ayrıca bu oyuncuların FIFA'ya gitmesi durumunda da önemli derecede tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler. Hemen anında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve başkan yardımcılarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ikinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararını aldık. Ayrıca kulüplerimiz başka konularda da isteklerini bize bildirdiler. Yapabileceklerimizi kendilerine ifade ettik. Bazı konularda bazı görüşmeler yapacağımızı, tartışarak o kararları da verebileceğimizi ifade ettik. Bunların hepsi bir defaya mahsus alınan kararlardır."

Müsabakaların kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcu sayısını ise 14'e çıkardıklarını anlatan Özdemir, bu kararın sezon sonuna kadar uygulamada olacağını dile getirdi.

Süper Lig'in sıkışık bir takvimde oynandığının altını çizen Nihat Özdemir, "16 Mayıs'ta bütün ligleri sonlandıracağımız için çok sıkı bir maç trafiği olduğu hepimizin bilgisi dahilinde. Bunun için takımlarda oyuncu listelerinin 30'dan 35'e çıkarılması, 2000 yılından sonra doğan altyapı oyuncularının listeye dahil edilmesi... Liglerimizi oynatarak tamamlamak federasyonun birinci görevidir. Bunun için gerekli kararları aldık zaten. Bu kararların hepsi sıkışık takvim ve pandemi dolayısıyla aldığımız kararlardır. TFF, bütün ligleri oynatarak sonlandırmak için kulüplere elinden gelen tüm desteği vermeye hazırdır." diye konuştu.

Nihat Özdemir, kulüplerin, devre arası takım harcama limitlerinde 9 lira olarak sabitlenen avronun sezon başındaki gibi 8.3 lira olarak devam etmesi talebinde bulunduklarını anlatarak, "Kulüpler Birliği Vakfının böyle bir talebi vardı. Bunu yönetim kurulunda enine boyuna tartışarak, danışmamız gereken bazı mercilerden de görüş alarak bir karar üretmek istiyoruz. Bunda da geç kalmayacağız. Çünkü kulüplerimiz transfer sezonun içinde. Dolayısıyla harcama limitlerini bilmeleri gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Ödemeler konusunda yayıncı kuruluşla yaşanan sorunun aşıldığını dile getiren Özdemir, "Bugün itibarıyla beIN Sports ile ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Sözleşmemizi 2020-2021 sezonu için tamamladık. Sözleşmemize göre tüm ödemeleri bugünkü tarih itibarıyla yapmışlardır. Bundan sonra hangi tarihlerde ödeme yapacakları da bellidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sepil: "Kulüpler Birliği Vakfı 28 Ocak'ta yeni başkanını belirleyecek"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırakan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de vakfın yeni başkanını 28 Ocak'ta seçeceğini söyledi.

Sepil, vakfın başkanlık seçimiyle ilgili bugünkü toplantıda herhangi bir görüşme yapmadıklarını anlatarak, "Kulüpler Birliği Vakfı 28 Ocak'ta yeni başkanını belirleyecek. Ayın 28'inden itibaren yeni başkan görevi benden devralacak. Bugün hiçbir aday tartışılmadı. Eminim ayın 28'inde bir araya geldiğimizde aday belirlenir. Biz kulüpler olarak hep bir aday üzerinden anlaşarak gittik. İnşallah bu sefer de öyle olur." diye konuştu.

Toplantıda federasyona taleplerini ilettiklerini aktaran Sepil, "Yaptığımız görüşmelerin önemli bir bölümü, futbol ekonomisinin yaşadığı zorluklarla ilgili federasyondan istediğimiz yardımlardı. Bununla ilgili detaylı konuştuk. Pandemiden dolayı birçok kuruluş ciddi yardım alıyor. Ancak futbol sektörü henüz bu yardımı alamadı. Nihat Başkan bu konuda bize her türlü yardımı yapacağı ve gerekli görüşmelerde yardımcı olacağını söyledi. Bu bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı
Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Döviz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanı 16'ya çıkarıldı - Son Dakika Spor


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