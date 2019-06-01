Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak
1 saat önce
TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayan Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak(İHA)
TFF
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
seçimlerinde 60 imzayı toplayan Nihat Özdemir
federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak
(İHA)
Nihat Özdemir'den Hamit Altıntop bombası!
Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK "kısıtlı seçmen" listesine aldı
FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı
Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza