Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak
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Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak

1 saat önce

TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayan Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak(İHA)

Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak, System.String[]
TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayan Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Güncel
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