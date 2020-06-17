Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:52 Kaynak: İHA
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