Nihat Özdemir: 'Futbolda da örnek olmalıyız'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü günler yaşayan Türk futbolunun geleceğine ilişkin en önemli toplantılarından biri bugün yapılacak... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet sepil ve kulüp temsilcileri katılacak.



Fenerbahçe Başkanı ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray 2. Başkanı abdurrahim albayrak ve Beşiktaş'tan bir yöneticinin bizzat yer alacağı toplantıya, diğer kulüplerin temsilcileri video konferansla iştirak edecek.



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Toplantının amacına ilişkin Hürriyet'e açıklama yapan TFF Başkanı Özdemir, "Türkiye, koronavirüsle mücadelede bütün dünyaya örnek oldu. Şimdi futbolda da örnek olma zamanı. En önemli konu Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması. Tüm kulüplerden, dünyaya örnek olma adına, el ele vererek bu kararımıza ve futbola destek olmalarını isteyeceğiz" dedi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın video konferans yoluyla gerçekleştireceği toplantıda, maçlar durdurulduğu için kulüplere para ödemeyi kesen yayıncı kuruluş Digitürk ile yaşanan problemler de görüşülecek.