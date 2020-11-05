Nihat Özdemir: Futbolumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor - Son Dakika

Nihat Özdemir: Futbolumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor

05.11.2020 10:50
Nihat Özdemir: Futbolumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor, System.String[]

"Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum""Her geçen gün A Milli Takımımızın düzeldiğini görüyoruz""Hırvatistan maçı Vodafone Park'ta, Rusya maçı ise Ülker Stadı'nda"Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir,...

"Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum"

"Her geçen gün A Milli Takımımızın düzeldiğini görüyoruz"

"Hırvatistan maçı Vodafone Park'ta, Rusya maçı ise Ülker Stadı'nda"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan 66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu."DEPREMDE KAYBETTİKLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, AİLELERİNE BAĞSAĞLIĞI DİLİYORUM"Özdemir, "Milliyet Gazetesi'ni ve bütün mensuplarını tebrik ediyorum. Bir yarışmayı 66 yıl devam ettirmek gerçekten çok büyük bir başarı. Bundan dolayı tebriklerimi bir daha sunmak isterim. Tabii İzmir'de yaşanan büyük deprem olayı ve kaybedilen bir sürü canlarımız var, yaralılarımız var. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum ve yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşması için Allah'a dua ediyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle bir acı bir olayı yaşatmasın. Hepimiz biliyoruz deprem ülkesiyiz ama inşallah gereken tedbirleri de alacağız. Ucuz atlattığımız deprem olarak düşünüyorum, bir daha yaşanmaması için Allah'a dua edeceğiz" diye konuştu."HIRVATİSTAN MAÇI VODAFONE PARK'TA, RUSYA MAÇI İSE ÜLKER STADI'NDA"Öte yandan A Milli Takımı'nın önünde 3 önemli mücadele bulunuyor. Hırvatistan ile Vodafone Park'ta hazırlık maçına çıkacak millilerin, Rusya ile oynanacak Uluslar Ligi mücadelesine de  Ülker Stadı ev sahipliği yapacak. Başkan Özdemir, milli maçlar öncesinde DHA'ya yaptığı açıklamada, "İlk özel maçla başlıyoruz, Hırvatistan'la. İlk maçımızı da Beşiktaş stadında oynayacağız. Arkasından Rusya ile oynayacağız Fenerbahçe stadında. Sonra da Macaristan'a gideceğiz. Avrupa liglerine iyi başlayamadık. Pandeminin de bunda çok büyük etkisi var. Oyuncularımız çok hazırlıksız kamplara geldiler. Bu, herkes tarafından bilinmektedir. Her geçen gün de Milli Takımımızın düzeldiğini görüyoruz. Daha iyi top oynamaya başladılar. Geri düştükleri maçlarda beraberliği yakalamak için gerekli mücadeleyi yaptılar ve bunda da başarılı oldular. Ümidimiz; 3 maçta da Türk Milli Takımı'na yakışır neticeleri almaktır. Rusya'yı da yenmek çok istiyoruz. İnşallah bu sefer yenme başarısına ulaşacağız" ifadelerini kullandı."PANDEMİ OLAYI DÜZELİRSE, TRİBÜNLERİ YÜZDE 10-20 VEYA 30 KAPASİTEYLE AÇMAK İSTİYORUZ"Karşılaşmaların ilerleyen dönemde seyircili oynanıp oynanmayacağıyla ilgili ise Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Maalesef, biliyorsunuz her gün açıklamalar oluyor. Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun açıklamaları var. Bugün İstanbul Valimizin pandemi konusundaki açıklamaları var. Gerçekten pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz."

Nihat Özdemir: Futbolumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor

Nihat Özdemir, Vodafone Park, Hırvatistan, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: Futbolumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor - Son Dakika Spor


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