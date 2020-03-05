Nihat Özdemir: "Görüş alışverişinde bulunduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Görüş alışverişinde bulunduk' - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir: "Görüş alışverişinde bulunduk"

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında Türk futbolunda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezondaki yayın haklarını, diğer konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Nihat Özdemir:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında Türk futbolunda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezondaki yayın haklarını, diğer konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve birkaç yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber Kulüpler Birliği Vakfı ile müşterek bir toplantı yaptık. Futbolumuzda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezondaki yayın haklarını, diğer konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Biz görüşlerimizi söyledik. Her kulüp ve Kulüpler Birliği başkanı da görüşlerini ifade etti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kulüpler Birliği Vakfı, Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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