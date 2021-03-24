Nihat Özdemir: "Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj"

24.03.2021 22:56
Nihat Özdemir:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçından sonra yaptığı açıklamada, "Grup maçlarına iyi başladık.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçından sonra yaptığı açıklamada, "Grup maçlarına iyi başladık. Gerçekten Hollanda'nın grubun en güçlü ekiplerinden biriydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj. İnşallah bu başarının devamını bekliyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Grup maçlarına iyi başladık. Gerçekten Hollanda'nın grubun en güçlü ekiplerinden biriydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. 3-0 öndeydik. Bir an moralimiz bozuk gibi oldu. 2 dakikada 2 gol yedik, 3-2 oldu. Burak tekrar sahneye çıktı ve güzel bir frikik golü ile 4-2 galip gelmesini bildik. Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj. İnşallah bu başarının devamını bekliyoruz. Norveç maçını İspanya'nın Malaga şehrinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyarak puan ve puanlar alarak dönüp yine Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağız. Orada inşallah Allah yardım eder çocuklarımız iyi bir futbol ortaya koyarlar ve bu mart ayındaki 3 tane önemli eleme maçında başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları, Şenol hocamı tebrik ediyorum. Burak, Fransa'da Lille takımında da formdaydı. Öyle haberi izliyorduk. Burada da o performansı ortaya koydu. Hat-trick yaptı. Ona Hakan kardeşi de iştirak ederek 4 gollü bir galibiyet elde ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Maçların seyircili oynanma durumunun sorulması üzerine Başkan Özdemir, "Devletimizin yetkilileriyle, Sağlık Bakanlığımızla hep görüşüyoruz. Rakamları gözlüyoruz. Rakamlarda artış var hepimizin bildiği gibi. Önümüzdeki Letonya maçını bile seyircili oynamak arzumuz. Ama hep görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda seyircili oynamak istiyoruz. Bütün maçlarımıza seyirci almak istiyoruz ama biraz daha zaman daha var olduğunu rakamlardan görüyorum. İnşallah onu da yakın zamanda hallederek seyircili maçlar oynama durumuna geliriz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak İstanbul'da iki kişi otel odasında ölü bulundu İstanbul'da iki kişi otel odasında ölü bulundu Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi
TBMM Başkanı Şentop'tan yeni Anayasa açıklaması: Somut bir metin ortaya çıkmalı TBMM Başkanı Şentop'tan yeni Anayasa açıklaması: Somut bir metin ortaya çıkmalı         
23:17
Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin         
23:14
Manchester United, Mostafa Mohamed için nabız yokladı Manchester United, Mostafa Mohamed için nabız yokladı         
22:45
Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı         
22:24
Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı         
22:13
Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu         
21:11
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı         
20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 23:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihat Özdemir: "Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei