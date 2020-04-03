Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim' - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim"

7 saat önce

Korona virüs salgını sebebiyle askıya alınan liglerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız.

Nihat Özdemir:

Korona virüs salgını sebebiyle askıya alınan liglerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Nisan ayının sonlarında korona virüs salgınının yavaşlayacağı yönünde bir öngörüsü olduğunu dile getiren Özdemir, "Herkes için çok zor bir dönem. En önemli şey, bu hastalığın, bu virüsün yayılma hızını kaybetmesi ve ülkemizin eski günlerine dönmesi. Bu zorlu dönemden çıkıp kötü günleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Gördüğüm kadarıyla; virüsün nisan ayının sonuna doğru yavaşlayacağını, mayıs başlarında da iyi şeyler göreceğimizi tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.


"Durum değerlendirmesi yaptık"


Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını belirten Nihat Özdemir, "İşim ve futbol dolayısıyla çok fazla insanla karşı karşıya gelme durumum olduğu için çok dikkat ediyorum. Çarşamba günü federasyondaydım. Durum değerlendirmesi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız" diye konuştu.


"Temmuz'un ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz"


Liglerin ne zaman başlayacağı yönündeki bir soruyu ise TFF Başkanı Özdemir, şöyle cevaplandırdı:


"Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa, temmuzun en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz."


Nihat Özdemir, ayrıca UEFA'nın liglerine ara vermeyen Beyaz Rusya'dan da futbol oynanmamasını talep ettiğini söyledi.


"Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız"


Avrupa'nın önde gelen liglerine göre Süper Lig'in daha şanslı olduğunu da sözlerine ekleyen TFF Başkanı, "Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, temmuz ayının başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü mayıs ayındaki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız" dedi.


"Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik"


Özdemir, tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli plan yaptıklarını açıklayarak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


"Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır. Haziran başı veya temmuz ayı başında başlasak dahi, ki bunla ilgili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç ağustos ayının ortalarında Süper Lig'imizi tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa'da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, cuma-cumartesi-pazar-pazartesiye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık. Avrupa'nın birçok ligi başlayabilirse, bildiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da oynanacak. Stadyumumuz hazır. O da bizi ilgilendiriyor."


Futbolcu sözleşmeleri


Futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de Nihat Özdemir, "FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.


"Transfer dönemini de ortaya koyacağız"


Gelecek sezonun planlamasını yaparken transfer dönemini de ayrıntılı şekilde ele alacaklarını söyleyen Özdemir, "2020 Avrupa Şampiyonası, 2021'e alındı. Tarihi de belli. Onları düşünerek, yeni sezonu planlarken, transfer dönemini de ortaya koyacağız. Kış transfer dönemi var. Liglerin bitme tarihiyle ilgili bu kararları üreteceğiz" şeklinde konuştu.


"Futbolun dışından bulaştı"


Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gibi futbol dünyasından isimlerin korona virüse yakalandığının hatırlatılmasıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu konunda da bize çok yüklendiler. Sanal dünyadan inanılmaz baskı yedik. Sonra görüldü ki bu iş futboldan kaynaklanmadı. Acımasızca tenkit ettiler. Beddua ettiler ama gördüler ki bizim suçumuz yok. Futbolun dışından bulaştı. En kısa zamanda kurtulmak için Allah'a dua edelim. Bir an önce eski günlerimize dönelim" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:30 Kaynak: İHA

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