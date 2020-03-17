Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, UEFA toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında korona virüse karşı önlem olarak alınan 1 metre kuralı dikkat çekti.

Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, UEFA toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında korona virüse karşı önlem olarak alınan 1 metre kuralı dikkat çekti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak. Özdemir'in gerçekleştireceği toplantı öncesinde alınan önlemler ise dikkatlerden çakmadı. Türkiye Futbol Federasyonu çalışanları ve misafirler ile basın mensupları gün içinde ateşleri ölçülerek kontrolden geçirilirken, toplantının düzenleneceği salonda da 1 metre kuralına göre hareket edildi. Basın organlarının kameraları aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilirken, TFF yöneticilerinin oturacağı koltukların aralarında mesafe bırakıldı, her masaya da dezenfektan ve kolonyalı mendil bırakıldı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:47:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]