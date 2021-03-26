A Milli Takım'ın İspanya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı.

A Milli Takım'ın İspanya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen doğum günü kutlamasına TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli futbolcular katıldı. Sürpriz kutlama için mutluluğunu ifade eden ve teşekkür eden Başkan Özdemir, teknik heyet ile futbolculara Norveç maçında başarı diledi.

Kırmızı-beyazlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde yarın İspanya'nın Malaga kentinde Norveç ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL