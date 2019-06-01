Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesi açıklandı

Nesrin AYDIN - ANKARA/ DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek başkan adayı olarak giren Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
Özdemir'in listesinde şu isimler yer aldı;
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop
YEDEK LİSTE;
Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol