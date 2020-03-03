Nihat Özdemir: İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız - Son Dakika
Son Dakika Spor Nihat Özdemir: İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir: İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır.

Nihat Özdemir: İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız" dedi.

TFF Başkanı Özdemir, UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Güçlü takımlardan oluşan bir gruba düştüklerini söyleyen Nihat Özdemir, " Rusya'nın gücü belli. Sırbistan, Macaristan hepsi güçlü takımlar. Bir tek güzel tarafı var, hepsi bize 2-2.5 saatlik uçuş mesafesinde. O yönden şansımız var diyebilirim. Mücadele edeceğiz. 1'inci olma şansımız var. Milli takımımıza güveniyoruz. Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız" diye konuştu.

"İTALYA MAÇI İÇİN HEPİMİZ HEYECANLIYIZ"

Avrupa Futbol Şampiyonası'na 100 gün kala heyecanlı olduklarını söyleyen Özdemir, "Bir virüs olayı var, inşallah bu son 100 gün içerisinde her şey çözülür. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yaparız. İtalya maçı için hepimiz heyecanlıyız. Grubumuz kolay bir grup değil. İyi neticeler alıp gruptan çıkmaya bakacağız" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Avrupa, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:24 Kaynak: DHA
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