Nihat Özdemir: Lig tarihinde böyle bir sezon yaşanmadı

"Irkçılık konusunda hiçbir aykırılığa müsaade etmeyeceğiz"

"Liglerimizde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor"

"Kim hak edecekse o şampiyon olacaktır"

Mehmet Sepil: Lisans uygulamasının önümüzdeki sene nasıl olacağını, nelerin düzeltileceğini konuştuk

"Ali Koç, toplantıya katılmamasının daha doğru olacağını söyledi"

"Kimin tam anlamıyla tatmin olduğunu ben söyleyemem"

"Taraftarların da bilgilendirilmesini istedik"

Mustafa AKIN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. Lig tarihine bakın, böyle bir sezon yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanması, hiçbir ofsayt hatasının olmamasıyla bütün takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması gerekiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"IRKÇILIK KONUSUNDA HİÇBİR AYKIRILIĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bugün, Kulüpler Birliği üyelerini ağırladık. Onların yerleri müsait olmadığı için TFF de bu toplantıyı yapalım dedik. 17 kulübün iştirakiyle bunu gerçekleştirdik. Bu toplantıları sık sık yapma konusunda Türk futbolunun geleceği için hem fikir olduk. Sayın Sepil'in söylediği gibi Türkiye, dünyaya örnek gösteriliyor. Bugüne kadar hiçbir zaman ırkçılıkla ilgili bir olayı yaşamadık. Son haftada bu tip girişimler olduğunu gördük. Bizlerin bu konuda rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Irkçılık konusunda hiçbir aykırılığa müsaade etmeyeceğiz. Gerekli olan cezaları da uygulamakta çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"LİGLERİMİZDE 7-8 TAKIM ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR"

Süper Lig'de 7-8 takımın şampiyonluğa oynadığını ve bu durumdan dolayı mutlu olmaları gerektiğinin altını çizen Özdemir, "Hakemlerimiz Türkiye'nin futbol aleminde gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ve arzusuyla Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek'in olduğu bir toplantıda bir araya getirdik. Barış Şimşek ve Oğuz Sarvan uygulamaları anlattı, önerileri dinledi. VAR uygulamalarında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Yapılan işlemlerin, uygulamaların, hataların nasıl olduğunu uzun bir toplantıda gördük. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. Lig tarihine bakın, böyle bir sezon yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanması, hiçbir ofsayt hatasının olmamasıyla bütün takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması gerekiyor" dedi.

"KİM HAK EDECEKSE O ŞAMPİYON OLACAKTIR"

Kulüp Lisans Talimatnamesi hakkında da konuşan Başkan Özdemir, "Tabii ki eksiklerimiz ve hatalarımız olacak. Sezon sonunda bilançoların neticesinde cezaların neler olabileceğini ve bundan ödün vermeyeceğimizi ifade ettik. Üyelerin de görüşlerini aldık. Türk milleti açısından futbol çok önemlidir. Hepimiz rakibimize saygı duymalıyız. Kim hak edecekse şampiyon o olacaktır. Diğer herkesin de o şampiyona saygı göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MEHMET SEPİL: LİSANS UYGULAMASININ ÖNÜMÜZDEKİ SENE NASIL OLACAĞINI, NELERİN DÜZELTİLECEĞİNİ KONUŞTUK

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, "Bugün, Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı vardı. Federasyon ile birçok konu birikmişti. Kısa bir süre önce başkanla görüştük ve toplantının birlikte olmasının yararlı olacağını düşündük. Geniş katılımlı bir toplantı olduğu için bugünkü toplantı burada yapıldı. Uzun süren bir toplantı yaptık. Özellikle toplantının başında başkanla karar verdiğimiz gibi, MHK ile bir araya gelmeyi istedik ve kendilerinin sunumlarını dinledik. Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek kulüpleri bilgilendirdik. Bu konuda sorularımızın cevaplarını aldık. Lisans uygulaması konusu da gündemdeydi. Hararetli bir transfer dönemi geçti ve bu dönemi de konuştuk. Lisans uygulamasının önümüzdeki sene nasıl olacağını, nelerin düzeltileceğini konuştuk. Bu konuda da federasyon bize kısa sürede dönüş yapacak ve biz de çalışmalarımıza başlayacağız. Son zamanlarda statlarda oluşan ırkçı söylemler konusunu konuştuk. Bu konuda mevcut yasalar var ama kulüpler olarak bunun en büyük şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu sorunun giderilmesi gerektiğini konuştuk. Karşılıklı herkesin açık yüreklilikle konuştuğu bir toplantı oldu" dedi.

"ALİ KOÇ, TOPLANTIYA KATILMAMASININ DAHA DOĞRU OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini arayarak toplantıya katılmayacağını söylediğini vurgulayarak, "Ali Koç başkan beni aradı, konuştuk. Şu ortamda toplantıya katılmamanın daha doğru olacağını söyledi. Başarılar diledi. Konuları kendisi de biliyordu. Bu Fenerbahçe'nin kendi tasarrufuydu tabii ki. Fenerbahçe olmadan bu toplantıyı yaptık" şeklinde konuştu.

"KİMİN TAM ANLAMIYLA TATMİN OLDUĞUNU BEN SÖYLEYEMEM"

VAR protokolü konusunda Barış Şimşek'in yaptığı sunumdan önemli bilgiler elde ettiklerini söyleyen Sepil, "Burada her şey diyalogla başlıyor, sistemle alakalı. Neyin nasıl olduğunu daha iyi dinledik. Sezon başında 4-5 takım başkanından bir geri bildirim almıştık ama bugün neredeyse herkes buradaydı. Dolayısıyla Barış Şimşek VAR protokolü hakkında bize bilgiler verdi. Kimin yüzde 100 tatmin olup olmadığını ben bilemem. Hakem seçimleriyle de alakalı" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIN DA BİLGİLENDİRİLMESİNİ İSTEDİK"

Kulüpler Birliği olarak VAR protokolü konusunda taraftarların da bilgilendirilmesini federasyona ilettiklerini söyleyen Mehmet Sepil, "Bütün kulüpler tatmin oldu diyemem. Kulüpler Birliği başkanı olarak bu zor bir şey. Şunu söyledik, bunu sadece kulüplere değil taraftarlara da izah etmeliyiz. Gri alanları olan bir konu ve daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Ortada gri alanlar olunca da herkes kendine göre konuyu yorumlayabiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nihat Özdemir'in açıklamaları

-Mehmet Sepil'in açıklamaları