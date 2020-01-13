Nihat Özdemir, Mehmet Sepil ve Şenol Güneş çalıştayın ardından açıklamalarda bulundular - Son Dakika

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Nihat Özdemir, Mehmet Sepil ve Şenol Güneş çalıştayın ardından açıklamalarda bulundular
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri... Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Son Dakika Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı