Nihat Özdemir, Mehmet Sepil ve Şenol Güneş çalıştayın ardından açıklamalarda bulundular - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından açıklamalar.