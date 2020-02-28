Nihat Özdemir: Milletimizin başı sağ olsun

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Soyunma odasına girene kadar belki hayatımızın en mutlu günüydü. Yukarıda maçı seyrediyorduk hiçbir şeyden de haberdar değildik. Dolayısıyla böyle büyük bir başarı, Avrupa'nın ilk 16'sına kalmanın mutluluğunu yaşarken, soyunma odasına girdiğimizde Hatay valimizin açıkladığı resmi şehit haberini duyunca gerçekten bu mutluluğumuz kursağımızda kaldı. Bütün soyunma odası da bu üzüntüyü yaşıyor. Böyle zamanlarda insanın söyleyeceği şeyler boğazında düğümleniyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum. Başakşehir'in Avrupa'daki bu başarısını da Türk milletine ve Türk askerine armağan ediyoruz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Böyle dönemlerde kenetlenmeliyiz. Vatanımızı, barağımızı yüreğimizde hisseden biri olarak keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık. Gerçekten çok üzgünüz, sabır diliyoruz. Bu büyük başarıyı Mehmetçiğimize armağan ediyorum. Süper Lig'in bütün kulüp başkanları aradı. Başarı dileklerinde bulundu. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZDEMİR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Karşılaşmayı izleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Şu anda tabii Türkiyemizi Avrupa'da temsil eden tek takım Başakşehir. Buraya kadar çok başarılı bir şekilde geldiler. Bu gece de Avrupa'nın iyi takımlarından biri sayılan Sporting'i iyi bir skor ile elemeyi bildiler ve ilk 16 takım arasına girdiler. Gerçekten Türkiye için Türk takımları için, federasyonumuz için çok başarılı bir haber. Bundan mutluluk duyarken maçın sonlarına doğru acı haberi maalesef öğrendik ve sevincimi bir anda büyük bir üzüntüye yerini terk etti. Türk milletinin başı sağ olsun. Şehit yakınlarımıza Allah sabırlar versin. ve tabii Türk milleti büyük bir millet biz bunun altınında kalkarız bundan kimsenin şüphesi olmasın, Allah hepimize sabırlar versin, başımız sağ olsun. Sevincimizin devam etmesini isterdik. Göksel başkanın dediği gibi keşke böyle bir netice olmasaydı, bu olay olmasaydı. Askerlerimiz, erlerimiz, yavrularımız böyle bir olayda şehit olmasalardı. Ama tabii olan budur. Türk milleti bunun altından kalkacak güçtedir. Hepimizin başı sağ olsun. Futbolcuları tek tek yürekten tebrik ediyorum. Okan hocamızı tebrik ediyorum. Başakşehir'in başta başkanı olmak üzere yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Türk milletinin gerçekten Avrupa'daki yüz akı oldular, başarılarının devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

Nihat Özdemir'in açıklamaları

28.02.2020 - Haber Kodu : 200228011

- İstanbul