Nihat Özdemir özel sporcularla buluştu

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı kampının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Trisome Games 2020 hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren milli takımı ziyaret ettiği kaydedildi.



TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Etik Kurulu Başkanı Taci Bayhan'ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Nihat Özdemir'in milli sporcularla bir süre sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği ifade edildi.