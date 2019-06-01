Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir, seçime tek aday olarak girecek
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Nihat Özdemir, seçime tek aday olarak girecek

9 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

Nihat Özdemir, seçime tek aday olarak girecek, System.String[]


 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.
Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.
Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.
Yönetim ve denetleme kurullarının 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek. 
TEK ADAY NİHAT ÖZDEMİR
Bu arada TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.
Mehmet Baykan, başkan adaylarından Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini açıkladı. Baykan, "TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
Spor
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