Nihat Özdemir Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! Maçlar ne zaman oynanacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu...



Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;



Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik.



Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplere ve kamuoyuna duyuracağız. Koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz.



Salgın süresinde Türk futbolunun selametini düşündük. Kulüplerimizin etkilenmemesi için elimizden geleni yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile sürekli konuştuk. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra alt lig kulüpleriyle de görüştük. UEFA ve FIFA ile görüştük. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.



NİHAT ÖZDEMİR, SÜPER LİG'İN BAŞLANGIÇ TARİHİNİ VERDİ!



Şimdilik olma kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunduğunu belirterek ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık.



'ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN...'



İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız.



'ANA HEDEFİMİZ SAĞLIK'



Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Ana hedefimiz sağlık. En iyi çözümü bularak yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir virüs saptanmıştır. Bundan sonraki yolumuza Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla devam edeceğiz. Kendi başımıza karar almayacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararları biz TFF Bilim Kurulu olarak yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz.



Maçlar nasıl oynanacak? Hangi şehirlerde oynanacak? Türkiye Kupası ne olacak? Bunlarla ilgili planınız var mı?



Bizim planımız var ama tek başına bunlar yeterli olmaz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları neticesinde TFF Bilim Kurulumuzun alacağı kararlarla yolumuzu çizeceğiz. Planlarımız hazır. Önceliğimiz sağlık.



Lig başladığında ilerleyen haftalarda oyuncular sürekli tesislerde kalmayacak. Evlerinde veya dışarıda enfekte olma ihtimalleri var. Bir oyuncu bütün takıma yayabilir. Biz takımda 8-10 oyuncuda pozitif çıkarsa ligi durdurur musunuz?



Bizim öyle bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz.







Yayıncı kuruluşla ilgili son durum nedir?



Hepimizin bildiği gibi beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 3. yılı dolduruyoruz. İki yıl daha var. Hedefimiz 5 yıllık süreci tamamlamaktır. Görüşmeleri yapıyoruz. Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi beIN SPORTS da gelir kaybına uğramıştır, aynı kulüplerimiz gibi. Bunun için beIN SPORTS'un sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon TL'lik bir rakam var. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek ve bunu tamamlayacak. Biz yolumuza onlarla birlikte yürümek istiyoruz.



"26 TEMMUZ'DA LİGİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"



Hedefimiz 12-13-14 Haziran'da ligi başlatmak. Eğer başlarsak 26 Temmuz'da ligi bitirmek istiyoruz. 7 tane hafta sonu 1 tane hafta içi maç oynayarak sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Bu şekilde olursa Ağustos ayını tatil dönemi yapabiliriz. Bilindiği gibi EURO 2020 2021'e ertelendi. Takvimde sarkmalar olacak. Bütün her şeyi göz önüne alarak biz de yeni sezon için kararımızı verip duyuracağız.



"SÜPER LİG'DE 14 TAKIM LİGLERİN OYNANMASINI İSTİYOR"



Tek şehirde futbol oynamak hiçbir zaman TFF'nin önüne gelmedi. Bizim hedefimiz ligleri herkesin kendi stadında oynayarak tamamlanmasını istemektir. Liglerin oynanmasını veya oynanmasını kimler istiyor bunu bilmiyorum. Yapmış olduğumuz görüşmeler içinde Süper Lig'de 13 hatta 14 takım liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig takımlarından ise 18 takımım 11'i ligin oynanmasını istiyor



TFF'nin Futbola dönüş protokolü uygulanabilir mi?



Biz futbola dönerken en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Kulüplerin buna uymasını istedik. Bu protokol sadece TFF Sağlık Kurulunun hazırladığı protokoldü. Artık Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göndereceği yeni bir protokol yayınlayacağız. Buna uyulması gerekiyor. İnşallah bu yeni protokole uyarak sezonu bitireceğiz.



"DAHA 35 GÜN VAR, ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"



Geçen haftaki şartlarla bugünkü şartlar bir değil. Her gün iyileşme yönünde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Liglerin başlama tarihi 12 Haziran. Daha 35 gün var. Ben inanıyorum ki 35 gün değil 15 güne sağlık olarak daha iyi hale geleceğiz. THY de uçuşlarına 25 Mayıs gibi başlamayı planlıyor. 35 gün sonra Türkiye'nin nasıl olacağını soruyorsunuz. Ben inanıyorum ki çok daha iyi olacağız. Seyahat etme fırsatlarımız olacak, otellerimiz açılacak.



Alt liglerde fiziki zorluklar olacak. Plan nedir?



Türkiye'de fiziksel yeterlilik anlamında çok iyi stadyumlarımız ve illerimiz var. Olmayanlar da var. Bilim Kurulu çalışmaları yürütürken biz de bütün kulüplerle görüşüp şartlara bakacağız. Hangi şartlarda futbol oynanır? Hepsine bakacağız. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçları saat 3: 00'da başladı. Bu zor bir süreç bunu bir şekilde atlatmak istiyoruz. Sıcaklık, hava durumu, fiziki şartlar. Hepsini masaya yatırıp yol haritası belirleyeceğiz.



UEFA ile istişareniz ne durumda? Şampiyonlar Ligi'nin geri kalan maçları için bir talep oldu mu?



TFF Başkan Yardımcımız Servet Yardımcı, aynı zamanda UEFA yönetim kurulu üyesi. Mete Düren bizim de UEFA'nın Sağlık kurulunda. Bütün bu arkadaşlarımız devamlı olarak UEFA ile görüşmektedir. UEFA liglerin Temmuz sonuna kadar bitilmesini istiyor. UEFA ve Ağustos'ta kendi kupalarını oynatıp bitirmeyi hedefliyor. UEFA'nın bu ay sonunda bir toplantısı var. 25 Mayıs'a kadar bütün Avrupa liglerinin nasıl sonlanacağına kadar federasyonlardan cevap bekliyor. O toplantıya kadar her şey ortaya çıkmış olacak. Belarus futbola devam ediyor. Hollanda ve Fransa ligleri bitirdi. Almanya'da Merkel'in onayıyla 22 Mayıs'ta oynayacak. Biz de bugün geri dönüş tarihimizi açıkladı. Burada önemli olan İspanya, İtalya ve İngiltere ligi. Dün İtalya Spor Bakanı açıklama yaptı ve ligleri oynayarak bitirmek istiyoruz dedi. İnanıyorum ki nasıl ülkemiz sağlıkta başarılı olduysa sporda ve futbolda da başarılı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz.



Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası 'Canımızdan önemli değil. Ligleri iptal edelim' demişti. Oynamak istemeyen kulüplerden birisi Galatasaray mı?



14 takım istiyor demem bir tahmindi. Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ile her gün görüşüyoruz. 12-13-14 takım liglerin oynanmasını istiyor. Ligler oynanırsa yayıncı kuruluştan 588 milyon TL almamız söz konusu. Aldığımızda da bunu takımlara dağıtacağız. Takımlarımız oynayarak para kazanacaklar. Seyircisiz oynanan 26. hafta çok tartışıldı. Biz geriye bakmak istemiyoruz. Tek hedefimiz ligi oynayarak tamamlatmak. Tabii ki seyircisiz oynatılacak. Şampiyonlar ligi finali için üzerimizde bir baskı yok. Ligi Temmuz sonunda bitirmek istiyoruz. Ağustos'a sarkabilir mi? Sarkabilir. Ağustos ortasına kadar sarkabilir sorun yok.



Yabancı sınırı için karar almayı düşünüyor musunuz?



Her şey normal devam etseydi bazı değişiklikler yapacaktır ancak bu dönemi yaşadıktan sonra her şey değişecek. Kulüplerimizle görüşerek bu konuda bir karar alacağız. Acele etmeyeceğiz. İstişare ederek bir karar alacağız.