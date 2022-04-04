Nihat Özdemir, TFF tesislerinden ayrıldı - Son Dakika
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Nihat Özdemir, TFF tesislerinden ayrıldı

04.04.2022 16:03

İstifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Riva'daki tesislerden ayrıldı.

İstifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Riva'daki tesislerden ayrıldı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında istifa eden Özdemir, daha sonra Yayın İhale Komisyonu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Bu toplantının ardından tesislerden ayrılan Özdemir, basın mensuplarının açıklama talebini geri çevirdi.

Nihat Özdemir, TFF tesislerinden ayrıldı
Nihat Özdemir, TFF tesislerinden ayrıldı
Nihat Özdemir, TFF tesislerinden ayrıldı

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(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) (Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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