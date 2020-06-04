Nihat Özdemir: "Trabzonspor için mücadele edeceğiz" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "Trabzonspor için mücadele edeceğiz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası sonrası, "Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik. İnşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.

Nihat Özdemir:

TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası sonrası, "Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik. İnşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.


TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin sosyal medya hesabındaki canlı yayına katıldı. Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasına ilişkin, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.


"3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir"


Ligdeki son 3 haftayı seyircili oynatmayı düşündüklerini aktaran Özdemir, "Temmuz'da eğer korona virüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz" dedi.


"30 yaşın üzerinde çok futbolcu var"


Yabancı kuralıyla ilgili olarak ise Başkan Özdemir, "Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Lisans kurulu ve takım harcama limitlerine ilişkin ise Özdemir, "Bütün kulüpler covid olayından dolayı mali olarak kayıplara uğradı. Dolayısıyla biz FFP şartlarını, lisans kurulunun bakacağı şartları, harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız, bunu ilan edip, kulüplerimizin haziran sonunda bilançolarını alıp buna göre değerlendirmemizi yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdir, sportif anlamda başarılı olmaları için gerekli destekleri yapmak bizim görevimizdir" açıklamasında bulundu.


Özdemir, konuşmasının şöyle sürdürdü:


"Yabancı futbolu ile kulüplerin ilişkilerine FIFA karışır ve bir açıklama yaptılar. Futbolcuyla kulüp arasındaki sözleşmelerde pazarlığa gidip, belirli indirim yapabilirler dedi FIFA, eğer futbolcu ile kulüp arasında bir problem olursa ve dosya FIFA'ya gelirse, kulübün durumu, kulübün dosyasında neler var, sürekli problemli mi gelmiş, futbolcunun durumuna bakacağız ve ahlak durumuna bakıp karar vereceğiz dedi FIFA. Biz de buna paralel olarak Kulüpler Birliği ile bir araya geldik ve FIFA'nın yayınladığı bu kurallara paralel, Türkiye şartlarına uygun, kulüplerimiz ile yerli futbolcular arasındaki görüşmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nasıl bir indirim yapılması gerektiğini bildirdik."


"En fazla tepki aldığım grup, Fenerbahçe taraftarları"


TFF Başkanı Nihat Özdemir, "17 yıl Fenerbahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbhaçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum" şeklinde konuştu.


"Şike yakalarsak üzerine gideriz"


Şikeye göz yummadıklarını anlatan Özdemir, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" dedi.


"Görevimizin başındayız"


İstifa sorusu üzerine ise Nihat Özdemir, "Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar" cevabını verdi. - İSTANBUL

Nihat Özdemir, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Trabzonspor için mücadele edeceğiz' - Son Dakika Spor
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