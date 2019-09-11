Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir: "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu"
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Nihat Özdemir: "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu"

1 saat önce

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdemir, elde edilen galibiyetin önemine değinerek, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu.

Nihat Özdemir:

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdemir, elde edilen galibiyetin önemine değinerek, " Türkiye'miz için muhteşem gece oldu. Arnavutluk'un İzlanda'yı 4-2 yenmesi ve bizim de 4-0 kazanmamız herkesi muhteşem bir sevince boğdu. Herkesi tek tek kutluyorum. İyi bir galibiyet oldu. Andorra maçından dolayı moralimiz bozuktu biraz. İyi bir neticeyle dönüyoruz. Gruptan çıkma şansımızı bayağı arttırdı." diye konuştu.


Nihat Özdemir, grupta 4 maç kaldığını hatırlatarak, "Henüz işimiz bitmiş değil. Gruptan çıkma şansımız artmıştır. Yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılacaktır." ifadesini kullandı.

Nihat Özdemir, Arnavutluk, İzlanda, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40 
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